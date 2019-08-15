При аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» пострадали 55 человек

При аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. Об этом заявили в подмосковном управлении МЧС.

Шесть человек госпитализированы.

При этом представитель подмосковного Минздрава заявил, что помощь врачей потребовалась 29 пострадавшим, в том числе 10 детям «Все с ушибами разных областей, в том числе головы, шеи, конечностей», — заявили в ведомстве, отметив, что в больнице находится одна пострадавшая женщина.