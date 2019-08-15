Минэкологии Подмосковья назвало ошибочной версию о том, что А321 столкнулся с птицами с окрестных свалок

Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин назвал ошибочной версию о том, что птицы, в которых врезался самолет «Уральских авиалиний», кормятся на окрестных свалках.

По его словам, кормящиеся на свалках птицы «никогда не отдаляются» от них, а ближе всего к месту аварийной посадки — в 14 километрах — расположен закрытый в 2012 году полигон «Сафоново», где нет кормовой базы для птиц.

В свою очередь Минприроды РФ потребовало провести проверку всех объектов в районе аэропорта Жуковский.

Самолет «Уральских авиалиний» врезался в стаю птиц вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. У него отказали оба двигателя, и он сел в кукурузном поле. На борту находились 233 человека, все они остались живы. 55 человек пострадали.

Высказывались предположения, что птиц привлекла якобы расположенная рядом с аэропортом свалка. В частности, «Говорит Москва» опубликовало заявление человека, который назвал себя местным жителем и рассказал, что около аэропорта находится «большая свалка», около которой летает «огромное количество» чаек.