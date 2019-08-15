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«Молодцы пилоты, мягко на брюхо посадили. Все хорошо!» Пассажиры А321 — о посадке на кукурузное поле в Жуковском

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Самолет A321 «Уральских авиалиний» утром 15 августа при вылете из подмосковного Жуковского столкнулся со стаей птиц. Один из двигателей самолета загорелся, второй потерял тягу. Пилоты сумели посадить A321 на кукурузное поле. Никто из более 230 человек, находившихся на борту самолета, не погиб. За медицинской помощью, по предварительным данным, обратились 55 человек, шестеро из них госпитализированы.
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