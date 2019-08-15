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«Молодцы пилоты, мягко на брюхо посадили. Все хорошо!» Пассажиры А321 — о посадке на кукурузное поле в Жуковском
1 минута
10:47, 15 августа 2019
Самолет A321 «Уральских авиалиний» утром 15 августа при вылете из подмосковного Жуковского
столкнулся со стаей птиц
. Один из двигателей самолета загорелся, второй потерял тягу. Пилоты сумели
посадить A321 на кукурузное поле
. Никто из более 230 человек, находившихся на борту самолета, не погиб. За медицинской помощью, по предварительным данным,
обратились 55 человек
, шестеро из них госпитализированы.
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