«Решение менялось несколько раз». Командир экипажа A321 рассказал об аварийной посадке в Жуковском

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Утром 15 августа в Подмосковье совершил аварийную посадку самолет A321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, из-за чего оба они заглохли; один из двигателей загорелся. Экипаж посадил самолет на кукурузном поле в нескольких километрах от аэропорта. Никто не погиб, медицинская помощь потребовалась 74 пассажирам (всего на борту лайнера находились 226 человек). После происшествия члены экипажа — командир Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, бортпроводники Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина — ответили на некоторые вопросы журналистов.

Пресс-подход пилотов самолёта А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье RT на русском