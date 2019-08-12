Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию 3 августа. Она получила такой же штраф за митинг 15 июля

Троицкий суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь из-за , сообщает РИА Новости.

Соболь признали виновной в .

3 августа полиция задержала Соболь перед началом несогласованной акции на Бульварном кольце. Позже в тот же день она получила штраф в 300 тысяч рублей за на Трубной площади.

Любовь Соболь — единственная среди популярных незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, кто не был арестован из-за акций за свободные выборы. Закон запрещает назначать арест женщинам, имеющим ребенка до 14 лет. При этом Соболь задерживали как перед несанкционированными акциями 27 июля и 3 августа, так и перед разрешенным властями митингом 10 августа.