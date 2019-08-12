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27 июля задержанному на акции в Москве сломали ногу. Вот что ответил СК на его заявление

Источник: Meduza
Задержанный на акции 27 июля в Москве Константин Коновалов <a href="https://twitter.com/CKonovalov/status/1160913459653087232" target="_blank">получил</a> ответ Следственного комитета на свое заявление о преступлении: при задержании полицейские наступили Коновалову на ногу, у него диагностировали перелом. В СК отказались возбуждать уголовное дело, сочтя действия сотрудников правоохранительных органов правомерными, так как Коновалов якобы участвовал в несогласованном шествии. При этом Коновалов задержали за три часа до начала шествия, когда он, по его собственным словам, вышел на пробежку в районе мэрии Москвы.
Задержанный на акции 27 июля в Москве Константин Коновалов получил ответ Следственного комитета на свое заявление о преступлении: при задержании полицейские наступили Коновалову на ногу, у него диагностировали перелом. В СК отказались возбуждать уголовное дело, сочтя действия сотрудников правоохранительных органов правомерными, так как Коновалов якобы участвовал в несогласованном шествии. При этом Коновалов задержали за три часа до начала шествия, когда он, по его собственным словам, вышел на пробежку в районе мэрии Москвы.

Фото в анонсе: страница Константина Коновалова в Facebook