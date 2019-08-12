Митинг на проспекте Сахарова и задержания демонстрантов. Как это было

10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг. Собравшиеся потребовали допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов и прекратить дело о массовых беспорядках, по которому обвиняют участников несогласованных акций. На Сахарова, по данным «Белого счетчика», собрались до 60 тысяч человек (по данным МВД, 20 тысяч). После митинга часть его участников — примерно полторы тысячи человек — пошли к администрации президента на Китай-городе. Полиция задержала более 200 человек.

Подписывайтесь на наш Youtube