Полиция задержала Любовь Соболь

Полицейские задержали юриста ФБК, независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, когда она направлялась на акцию за свободные выборы около мэрии Москвы.

Ранее в Москве задержали других независимых кандидатов в Мосгордуму — Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Ивана Жданова.

Рядом с мэрией, по данным «МБХ медиа», задержаны около 80 человек.

Независимые кандидаты в Мосгордуму добиваются регистрации на выборах. Они с 14 июля проводят массовые уличные акции. Следственный комитет РФ из-за этих акций возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. У оппозиционных политиков с 25 июля проходят массовые обыски.