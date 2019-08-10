В штаб Любови Соболь пришел ОМОН. В полиции заявили, что на нее пожаловались организаторы митинга на Сахарова

В центр сбора подписей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь ворвались сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием. В штабе начался обыск, саму Соболь увезли оттуда.

В поисках Соболь ОМОН также пришел в одну из студий «Навальный Live». Сотрудников задержали, у них изъяли технику.

В ГУ МВД, в свою очередь, заявили, что организаторы митинга на проспекте Сахарова обратились в полицию с заявлением о том, что Соболь собирается устроить провокации при его проведении.

Обновлено. О провокации, которую якобы готовила Соболь, полицию предупредил один из организаторов акции, муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович, сообщило агенство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам Шендерович это опроверг.

Любовь Соболь — одна из немногих незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, не находящаяся под арестом за участие в предыдущих акциях протеста в Москве.