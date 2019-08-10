Любовь Соболь освободили из полиции спустя девять часов после задержания

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, задержанная днем 10 августа в своем центре сбора подписей, вышла из ОВД «Тройцкий». Об этом Соболь сообщила в твиттере.

Соболь покинула полицию с обязательством о явке в суд, сообщил ее адвокат Иван Сустин. На нее составили административный протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. У юриста ФБК изъяли ноутбук и телефон.

Соболь освободили спустя примерно девять часов после задержания. Согласно КоАП, срок административного задержания не может превышать три часа.

В МВД Москвы ранее заявили, что Соболь задержали после того, как организаторы митинга на проспекте Сахарова пожаловались в полицию на то, что она собирается устроить провокации на акции. Организаторы митинга назвали это «откровенной ложью».

10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг за свободные выборы, ставший крупнейшей протестной акцией последних лет — на него вышли около 60 тысяч человек.