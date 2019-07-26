Мэрия Москвы будет искать уклонистов на митинге 27 июля

На акции протеста 27 июля в Москве будут искать молодых людей, которые уклоняются от военной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу», — заявили в департаменте, добавив, что поиском уклонистов будут заниматься «специальные группы».

В департаменте также подчеркнули, что митинг 27 июля является несанкционированным, и посоветовали воздержаться от участия в нем.

Независимые кандидаты, которых не пустили на выборы в Мосгордуму, призвали своих сторонников провести акцию протеста у мэрии Москвы 27 июля. Ее анонсировал Алексей Навальный, которого позже арестовали на 30 суток из-за призывов к протестам.

Прокуратура Москвы начала административное расследование против 15 кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за призывов устроить акцию у мэрии. У СМИ попросили данные журналистов, которые будут делать репортажи с митинга — для их «безопасной работы».

Согласно опросу фонда «Петербургская политика», в протестах за свободные выборы в Мосгордуму готовы участвовать 11% москвичей.