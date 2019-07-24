В протестах за свободные выборы готовы участвовать 11% москвичей

Большинство (59%) жителей Москвы знают о проходящих в столице за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, но только 11% готовы принимать в них участие. Об этом свидетельствуют результаты фонда «Петербургская политика», которые публикует газета «Ведомости».

20% поддерживают протесты, но не готовы в них участвовать, треть опрошенных протесты не поддерживают. Говоря о причинах отказа в регистрации оппозиционеров, 22% респондентов возлагают вину на самих кандидатов, еще 8% — на Мосгоризбирком.

В сентябрьских выборах в Мосгордуму планируют принять участие 59% горожан. Половина опрошенных считает, что голосование пройдет с нарушениями. Более двух третей москвичей еще не определились, за кого они будут голосовать.