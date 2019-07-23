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Как митинги за свободные выборы повлияют на ЦИК. Отвечает Элла Памфилова
12:08, 23 июля 2019
Источник: Meduza
23 июля в ЦИК проходит встреча главы комиссии Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы окружные избиркомы. Памфилова пообещала «объективно рассмотреть все проблемы», однако подчеркнула, что
протестные акции
не влияют на решения ЦИК.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС
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