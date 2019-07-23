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Как митинги за свободные выборы повлияют на ЦИК. Отвечает Элла Памфилова

Источник: Meduza
23 июля в ЦИК проходит встреча главы комиссии Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы окружные избиркомы. Памфилова пообещала «объективно рассмотреть все проблемы», однако подчеркнула, что <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/20/podnimite-pasporta-i-skazhite-my-est" target="_blank">протестные акции</a> не влияют на решения ЦИК.
23 июля в ЦИК проходит встреча главы комиссии Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы окружные избиркомы. Памфилова пообещала «объективно рассмотреть все проблемы», однако подчеркнула, что протестные акции не влияют на решения ЦИК.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС