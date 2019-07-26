Прокуратура Москвы начала расследование против 15 кандидатов на выборах за призывы к митингу у мэрии

Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении в депутаты Мосгордумы из-за призывов устроить 27 июля массовую акцию протеста возле мэрии.

По какой статье Кодекса об административных правонарушений начато расследование, не уточняется.

Согласно статье 28.7 КоАП, административное расследование можно начать только по определенному перечню правонарушений, но нарушения законодательства о митингах в этот список не входят. При этом расследование можно проводить при нарушении законодательства о выборах и референдумах.

В прокуратуре отметили, что вынесли кандидатам предостережения о том, что нарушение закона недопустимо.

27 июля самовыдвиженцы, которых не регистрируют кандидатами в депутаты Мосгордумы, собираются провести акцию протеста у мэрии Москвы. О ее проведении объявил Алексей Навальный, которого из-за призывов к протесту арестовали на 30 суток.

СК ранее возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве из-за несогласованных акций протеста, в которых участвовали кандидаты в депутаты и их сторонники.