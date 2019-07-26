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Почему из Мосгоризбиркома вынесли диван с Соболь. Объясняет член комиссии

Источник: Meduza
Любовь Соболь после отказа выслушать ее на заседании Мосгоризбиркома днем 25 июля заявила, что будет продолжать голодовку прямо в здании комиссии. Через несколько часов диван, на котором она сидела, вместе с ней вынесли на улицу, после чего Соболь задержали. Как отметил Реут, Мосгоризбирком <a href="https://meduza.io/news/2019/07/26/mosgorizbirkom-obratitsya-s-zayavleniem-na-lyubov-sobol-v-sk" target="_blank">обратится</a> в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий из-за того, что Соболь пришла на заседание комиссии. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков <a href="https://t.me/pchikov/2509" target="_blank">сообщил</a>, что после заявления Реута о клопах обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить здание Мосгоризбиркома на наличие паразитов.
Любовь Соболь после отказа выслушать ее на заседании Мосгоризбиркома днем 25 июля заявила, что будет продолжать голодовку прямо в здании комиссии. Через несколько часов диван, на котором она сидела, вместе с ней вынесли на улицу, после чего Соболь задержали. Как отметил Реут, Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий из-за того, что Соболь пришла на заседание комиссии. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что после заявления Реута о клопах обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить здание Мосгоризбиркома на наличие паразитов.

Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA