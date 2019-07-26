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Почему из Мосгоризбиркома вынесли диван с Соболь. Объясняет член комиссии
07:15, 26 июля 2019
Источник: Meduza
Любовь Соболь после отказа выслушать ее на заседании Мосгоризбиркома днем 25 июля заявила, что будет продолжать голодовку прямо в здании комиссии. Через несколько часов диван, на котором она сидела, вместе с ней вынесли на улицу, после чего Соболь задержали. Как отметил Реут, Мосгоризбирком
обратится
в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий из-за того, что Соболь пришла на заседание комиссии. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
сообщил
, что после заявления Реута о клопах обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить здание Мосгоризбиркома на наличие паразитов.
Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA
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