Мосгоризбирком обратится в СК с заявлением на Любовь Соболь

Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий из-за появления незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь на заседании 25 июля.

«Конечно, будем подавать на предмет проверки в совершении преступления по 141 статье Уголовного кодекса», — сказал член комиссии Дмитрий Реут.

Соболь пришла в Мосгоризбирком, когда там рассматривались жалобы незарегистрированных кандидатов и потребовала рассмотреть подготовленные ею документы. После этого комиссия перенесла заседание в другой зал, куда не пустили журналистов. Соболь осталась в здании, заявив, что продолжит там голодовку; через несколько часов ее вывели и задержали.

Следственный комитет уже расследует одно уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве — оно было заведено по факту проведения митингов в поддержку независимых кандидатов, в том числе Соболь. Официальных обвиняемых по делу пока нет.