СК возбудил дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов из-за несогласованных митингов в Москве

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

«В июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома», — говорится в пресс-релизе СК. Ведомство также утверждает, что членам избиркомов угрожали насилием.

СК не уточнил, по какой части статьи 141 УК квалифицировано дело. В общем случае за это преступление полагаются штраф или работы, однако если его совершили группой лиц или с угрозой насилия, наказание может быть до пяти лет лишения свободы. По данным судебного департамента, в Москве никого не судили по этой статье по меньшей мере с 2010 года.

В пресс-релизе не сказано, когда именно прошли акции, ставшие поводом для уголовного дела. 14 июля у Мосгоризбиркома состоялся митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Тогда полиция задержала 39 человек. В последующие дни прошла серия акций на Трубной площади. 20 июля состоялся согласованный митинг на проспекте Сахарова.

В июле независимые кандидаты в Мосгордуму, которым окружные избиркомы отказали в регистрации, проводили акции с требованием допуска на выборы. Они утверждают, что основания для их снятия с выборов были незаконными и имели политическую подоплеку. Многие из них обжалуют свои решения в Мосгоризбиркоме.