Главное управление МВД по Москве попросило СМИ заранее предоставить данные о журналистах, которые будут работать «на мероприятиях 27 июля». Это делается для «организации безопасной работы журналистов» и содействия их деятельности, пояснили в полиции.

«Обращаем внимание на недопустимость использования статуса журналиста не для освещения публичного мероприятия, а для участия в нем», — предостерегли в МВД.

27 июля независимые кандидаты в Мосгордуму, которым избиркомы отказали в регистрации, хотят провести встречу около мэрии Москвы. Некоторым из них сотрудники полиции уже зачитали предостережения о «недопустимости нарушения закона».

14 июля несанкционированная акция с требованием их регистрации около Мосгоризбиркома сопровождалась задержанием десятков человек. Судя по всему, эта акция также стала поводом для уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркома, по которому оппозиционеров обыскивают и допрашивают 24-25 июля.