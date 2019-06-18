Леонид Волков вышел на свободу

Оппозиционер Леонид Волков освободился утром 18 июня из изолятора, где он отбывал административный арест за организацию прошлогодних митингов против пенсионной реформы в Москве и Санкт-Петербурге.

22 мая бывшего главу избирательного штаба Алексея Навального арестовали сроком на 20 суток по статье о нарушении правил организации митинга — на основании того, что он вел трансляцию в ютьюбе о митинге против пенсионной реформы в Москве в сентябре 2018 года.

10 июня, как только закончился срок ареста, Волкова повторно арестовали на 15 суток, обвинив в организации аналогичного митинга в Петербурге. Затем Мосгорсуд сократил срок ареста Волкова до восьми суток.