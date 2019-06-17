Леониду Волкову сократили срок ареста

Мосгорсуд сократил срок административного ареста оппозиционеру Леониду Волкову, обвиненному в нарушении правил организации митинга против пенсионной реформы в Петербурге в сентябре 2018 года.

Как сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, срок сокращен с 15 до восьми суток. Таким образом, он выйдет на свободу 18 июня.

Бывший глава избирательного штаба Алексея Навального был повторно арестован 10 июня — сразу после того, как отбыл 20 суток административного ареста за организацию акции против пенсионной реформы в Москве в сентябре 2018 года.

Волкова признали организатором митингов в Москве и Петербурге на основании того, что он вел трансляцию о протестах в ютьюбе.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, никто не может нести ответственность дважды за одно и то же нарушение.