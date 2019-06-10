Леонида Волкова арестовали на 15 суток за акцию против пенсионной реформы в Петербурге. Он только что отбыл 20 суток из-за акции в Москве

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника ФБК Леонида Волкова, который только что отбыл 20 суток из-за прошлогодней акции против пенсионной реформы в Москве. Об этом сообщает «Медиазона».

После выхода из изолятора на него составили протокол из-за аналогичной акции в Санкт-Петербурге. Суд признал его виновным по статье о проведении публичного мероприятия, которое создало помехи для движения.

9 сентября 2018 года Волков вел из-за границы трансляцию, посвященную всероссийским митингам против пенсионной реформы. В суде он назвал процесс «абсолютно возмутительным», указав, в частности, что его второй раз судят за одну и ту же трансляцию. Он также отказался признать себя организатором митингов.

«Медиазона» пишет, что полицейские пообещали привлечь Волкова к ответственности за акции 9 сентября в еще нескольких регионах.

Протесты 9 сентября 2018 года прошли более чем в 80 городах России. По всей стране были задержаны около 1200 человек, более половины из них — в Санкт-Петербурге.