Леонида Волкова доставили в ОВД после 20 суток ареста

Леонид Волков, отбывший 20 суток административного ареста, доставлен в ОВД «Тверской» в Москве. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Причины задержания оппозиционера неизвестны.

Волков ранее возглавлял предвыборный штаб Алексея Навального. 22 мая ему дали 20 суток за акцию против пенсионной реформы, которую Фонд борьбы с коррупцией организовал в сентябре 2018 года.

По словам Алексея Навального, Волкову грозит новый административный арест за призыв выйти на митинги против пенсионной реформы в других городах России. Иван Жданов сообщил, что в материалах дела указаны восемь городов, где проходили акции, «и полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут». Жданов допустил, что Волков может остаться под арестом до октября.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, никто не может нести ответственность дважды за одно и то же нарушение.