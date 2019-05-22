Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал бывшего главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

Волков признан виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Ранее в отношении него составили административный протокол за против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 года.

Как уточнил Волков в твиттере, его осудили за . В полиции считают, что Волков во время трансляции митинга «вдохновил» неизвестных лиц поцарапать автомобиль.