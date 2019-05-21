В Москве задержали Леонида Волкова. На него составили протокол о прошлогоднем митинге против пенсионной реформы
Источник: Леонид Волков
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Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков задержан полицией в Москве.
Как сообщил сам Волков, его остановили на Володарском шоссе, когда он отправился из дома на такси в офис Фонда борьбы с коррупцией.
После этого Волкова доставили в ОВД «Даниловский». На него составили административный протокол по статье 20.2.8 КоАП за акцию против повышения пенсионного возраста, которую ФБК организовал в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.
Последние месяцы Волков жил за пределами России.