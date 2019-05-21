В Москве задержали Леонида Волкова. На него составили протокол о прошлогоднем митинге против пенсионной реформы

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков задержан полицией в Москве.

Как сообщил сам Волков, его остановили на Володарском шоссе, когда он отправился из дома на такси в офис Фонда борьбы с коррупцией.

После этого Волкова доставили в ОВД «Даниловский». На него составили административный протокол по статье за против повышения пенсионного возраста, которую ФБК организовал в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Последние месяцы Волков жил за пределами России.