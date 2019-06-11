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Леонида Волкова опять арестовали за митинги 9 сентября. В Кремле обратили на это внимание?
10:27, 11 июня 2019
Источник: Meduza
10 июня политика Леонида Волкова, отбывшего 20 суток из-за прошлогодней акции против пенсионной реформы в Москве,
арестовали
еще на 15 суток за аналогичную акцию в Петербурге. В обоих случаях его признали организатором митингов на основании ведения трансляции о протестах на ютьюбе. Конституция
запрещает
дважды наказывать за одно и то же правонарушение.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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