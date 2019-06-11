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Леонида Волкова опять арестовали за митинги 9 сентября. В Кремле обратили на это внимание?

Источник: Meduza
10 июня политика Леонида Волкова, отбывшего 20 суток из-за прошлогодней акции против пенсионной реформы в Москве, <a href="https://meduza.io/news/2019/06/10/leonida-volkova-arestovali-na-15-sutok-za-aktsiyu-protiv-pensionnoy-reformy-v-peterburge-on-tolko-chto-otbyl-20-sutok-iz-za-aktsii-v-moskve" target="_blank">арестовали</a> еще на 15 суток за аналогичную акцию в Петербурге. В обоих случаях его признали организатором митингов на основании ведения трансляции о протестах на ютьюбе. Конституция <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/10/leonida-volkova-vtoroy-raz-arestovali-za-odnu-i-tu-zhe-translyatsiyu-s-mitinga-razve-tak-mozhno-po-konstitutsii-net" target="_blank">запрещает</a> дважды наказывать за одно и то же правонарушение.
10 июня политика Леонида Волкова, отбывшего 20 суток из-за прошлогодней акции против пенсионной реформы в Москве, арестовали еще на 15 суток за аналогичную акцию в Петербурге. В обоих случаях его признали организатором митингов на основании ведения трансляции о протестах на ютьюбе. Конституция запрещает дважды наказывать за одно и то же правонарушение.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA