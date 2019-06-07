В Петербурге устроили пикеты с требованием освободить Ивана Голунова

В Петербурге вечером 7 июня начались одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает корреспондент «Медузы», находящийся на месте события.

Трансляцию от здания Гостиного двора ведет ютьюб-канал sotavision. Судя по записи, полицейские проверяют у участников пикетов документы, но пока никого не задерживают.

Иван Голунов: пикеты в защиту журналиста в Санкт-Петербурге sotavision

Собравшиеся стоят на расстоянии 50 метров друг от друга. Как и на московской акции в поддержку Ивана Голунова, люди выстроились в небольшую очередь, чтобы встать в пикет. Всего на момент написания заметки, по оценке корреспондента «Медузы», в очереди стояли 6-7 человек. Всего на акции находятся около 50-60 человек, включая работающих журналистов.

Павел Мерзликин / «Медуза»

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. В отношении него возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков. Голунов утверждает, что ему подбросили наркотики, найденные при обыске.

После задержания Голунову более 12 часов не позволяли вызвать адвоката. Полицейские избили журналиста и не разрешили ему вызвать скорую помощь.

Только спустя сутки после задержания следователь решил взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей и направить их на экспертизу. Ее результаты могут подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.