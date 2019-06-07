Следователь согласился взять образцы для экспертизы, которая может подтвердить невиновность Ивана Голунова

Следователь согласился взять смывы с рук и срезы ногтей у задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Экспертиза этих образцов может подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.

«Наконец-то после наших уговоров и после публикаций СМИ следователь решил взять у него [Голунова] смывы с рук и срезы с ногтевых пластин. Не прошло и суток», — сказал адвокат.

Иван Голунов утверждает, что наркотики, которые были найдены у него при обыске, подбросили полицейские. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката; его избили и не разрешили вызвать скорую помощь.