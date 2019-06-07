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Пикеты в поддержку Ивана Голунова в Москве. Участники акции требуют его освобождения
1 минута
14:52, 7 июня 2019
У здания ГУ МВД по Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Полиция задержала более 10 участников акции — в их числе оказались журналисты «Новой газеты» Илья Азар и Павел Каныгин, литературный критик Анна Наринская, Александр Поливанов из Sports.ru. Позднее их отпустили без составления протоколов.
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