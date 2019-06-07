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«Они знали, где искать, нашли что хотели и дальше обыск не продолжали». Адвокат Ивана Голунова — о действиях полиции при задержании журналиста
1 минута
13:54, 7 июня 2019
6 июня в Москве по подозрению в производстве и сбыте наркотиков был задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Журналисту не дали сразу вызвать адвоката, избили и отказались взять смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли он к наркотикам или употреблял их. Полиция также обыскала квартиру, где живет журналист. Адвокат Голунова Дмитрий Джулай рассказывает о том, как проходил обыск.
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