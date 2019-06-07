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Очередь на пикет в поддержку Ивана Голунова. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 7 июня у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 началась серия одиночных пикетов в поддержку задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Желающие принять участие в акции выстроились в длинную очередь. Полиция задержала некоторых участников пикетов, но вскоре отпустила. Ивана Голунова <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/07/ugolovnoe-delo-protiv-korrespondenta-meduzy-ivana-golunova-glavnoe" target="_blank">задержали</a> по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.
Вечером 7 июня у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 началась серия одиночных пикетов в поддержку задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Желающие принять участие в акции выстроились в длинную очередь. Полиция задержала некоторых участников пикетов, но вскоре отпустила. Ивана Голунова задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.
Александр Уткин для «Медузы»