В Москве и других городах России прошли акции КПРФ против пенсионной реформы

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошла акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы разрешили шествие и митинг, но время их проведения сократили вдвое.

Полицейские оценили количество участников в шесть тысяч человек, организаторы — в 100 тысяч, передает «Интерфакс». По данным «Белого счетчика» в акции приняли участие чуть меньше девяти тысяч человек, причем около половины из них покинули проспект Академика Сахарова уже через час.

Началась акция КПРФ на проспекте Сахарова#КровавыйКвадрокоптер pic.twitter.com/8sQlXa2cBz — Актуальная Политика (@Current_policy) September 2, 2018

Участники держали плакаты с надписями «Вся власть — рабочим», «Долой власть капитала» и скандировали: «Долой, долой буржуазный строй». С критикой пенсионной реформы со сцены выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунисты настаивают на проведении референдума о повышении пенсионного возраста.

В воскресенье на Суворовской площади Москвы свой митинг провела «Справедливая Россия», на него вышли полторы тысячи человек. Участники приняли итоговую резолюцию с требованием предотвратить развитие пенсионной реформы, передает «Интерфакс».

Акции, организованные КПРФ, прошли 2 сентября во многих городах страны. В их числе Санкт-Петербург, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Владивосток и Новосибирск. Как сообщает «МБХ-Медиа», на некоторых митингах люди требовали отставки правительства и президента.

По данным издания «Тайга.Инфо», на митинг в Новосибирске пришли до 2500 тысяч человек — акцию организовали КПРФ, «Яблоко» и «Демократический выбор».

В Новосибирске очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Призывают Путина уйти в отставку https://t.co/dfLrO567Uz pic.twitter.com/saoh1dCpos — Тайга.инфо (@taygainfo) September 2, 2018

В Екатеринбурге около 500 человек провели акцию под названием «Позорный полк» — собрались в центре города с портретами депутатов думской фракции «Единой России». Аналогичная акция, как сообщает издание «МБХ Медиа», прошла в Липецке.