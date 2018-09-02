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В Москве и других городах России прошли акции КПРФ против пенсионной реформы

Meduza
09:23, 2 сентября 2018
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На проспекте Академика Сахарова в Москве прошла акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы разрешили шествие и митинг, но время их проведения сократили вдвое.

Полицейские оценили количество участников в шесть тысяч человек, организаторы — в 100 тысяч, передает «Интерфакс». По данным «Белого счетчика» в акции приняли участие чуть меньше девяти тысяч человек, причем около половины из них покинули проспект Академика Сахарова уже через час.

Участники держали плакаты с надписями «Вся власть — рабочим», «Долой власть капитала» и скандировали: «Долой, долой буржуазный строй». С критикой пенсионной реформы со сцены выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунисты настаивают на проведении референдума о повышении пенсионного возраста.

В воскресенье на Суворовской площади Москвы свой митинг провела «Справедливая Россия», на него вышли полторы тысячи человек. Участники приняли итоговую резолюцию с требованием предотвратить развитие пенсионной реформы, передает «Интерфакс».

Акции, организованные КПРФ, прошли 2 сентября во многих городах страны. В их числе Санкт-Петербург, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Владивосток и Новосибирск. Как сообщает «МБХ-Медиа», на некоторых митингах люди требовали отставки правительства и президента.

По данным издания «Тайга.Инфо», на митинг в Новосибирске пришли до 2500 тысяч человек — акцию организовали КПРФ, «Яблоко» и «Демократический выбор».

В Екатеринбурге около 500 человек провели акцию под названием «Позорный полк» — собрались в центре города с портретами депутатов думской фракции «Единой России». Аналогичная акция, как сообщает издание «МБХ Медиа», прошла в Липецке.

Власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Против этой инициативы, по данным «Левада-центра», выступают 89% россиян. В конце июля в разных городах России прошли акции против пенсионной реформы.
Алексей Навальный планировал провести свою акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в единый день голосования. 27 августа политика арестовали на 30 суток из-за январской «забастовки избирателей». Несмотря на это, он призвал своих сторонников присоединиться к акции.

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