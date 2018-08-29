«Путин, как всегда, все взвалил на свои плечи». Президента хвалят за телеобращение о пенсионной реформе

Президент выступил откровенно, прямо и честно. Как всегда, все взвалил на свои плечи. Он выстрадал это обращение и все рассказал очень понятно — даже не нужны специалисты, чтобы разобраться. Путин предложил все сделать по справедливости. Он услышал граждан, сказал то, чего они ждали, и выразил позицию большинства. «Мы увидели президента как гаранта и защитника интересов самых широких слоев нашего населения». Решение Путина — взвешенное и тщательно продуманное, оно необходимо для реализации национальных целей. «Это не будет шоковой терапией». Все предложения президента надо выполнить быстро. Закон о наказании работодателей, которые «позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста», примем с удовольствием. «Будем ориентироваться на позицию главы государства».

Элла Памфилова, Валентина Матвиенко, Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Алексей Кудрин, Вячеслав Володин