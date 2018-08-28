Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на Навального из-за призывов к участию в митинге против пенсионной реформы

Московские власти попросили прокуратуру объявить политику Алексею Навальному из-за призывов его сторонников к участию в несанкционированной акции против пенсионной реформы 9 сентября.

Об этом «Интерфаксу» заявила представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

Ранее она сообщила агентству, что организаторов акции 9 сентября предупредили об ответственности за проведение несогласованного мероприятия.