Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на Навального из-за призывов к участию в митинге против пенсионной реформы
Московские власти попросили прокуратуру объявить предостережение политику Алексею Навальному из-за призывов его сторонников к участию в несанкционированной акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Об этом «Интерфаксу» заявила представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.
Ранее она сообщила агентству, что организаторов акции 9 сентября предупредили об ответственности за проведение несогласованного мероприятия.
Алексей Навальный планировал провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Власти большинства городов, где планируется провести митинги, еще не ответили на заявки организаторов. Правительство Москвы отказалось согласовать акцию.
27 августа Навального арестовали на 30 суток из-за январской «забастовки избирателей», поэтому он пропустит акцию 9 сентября. Несмотря на это, политик призвал своих сторонников присоединиться к акции.