Навальный получил 30 суток за январскую «забастовку избирателей». Он пропустит митинг против пенсионной реформы

Алексея Навального арестовали на 30 суток. Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 25 августа Навального задержали в Москве сотрудники ОМОНа, после чего политик был доставлен в травмпункт с подозрением на перелом пальца. Через пару часов его вернули в ОВД; по данным источников «Интерфакса», у Навального не обнаружили серьезных травм.

Поводом для ареста Навального стала январская «забастовка избирателей». 28 января во многих городах России прошли митинги в поддержку объявленной Навальным . Самого политика задержали на акции в Москве, которая не была согласована городскими властями. Через несколько часов его отпустили без составления протокола, взяв обязательство о явке.

Протокол за «забастовку избирателей» на политика составили через 25 дней после акции. 22 февраля Навального снова задержали на несколько часов и вручили протокол о том, что против него возбуждено административное дело о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия; за это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.

Суд над Навальным должен был пройти в марте, но его отложили на неопределенный срок. Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, которого тоже задержали 22 февраля по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга из-за «забастовки избирателей», в тот же день был арестован на 30 суток. Суд над Навальным должен был пройти 5 марта, но его перенесли из-за возврата материалов дела в полицию и не назначили новую дату.

Из-за ареста Навальный пропустит объявленную им акцию против . Политик призывал выйти на всероссийскую акцию в единый день голосования 9 сентября. Власти большинства городов, где запланированы митинги, пока не рассмотрели заявки от сторонников Навального; правительство Москвы отказалось согласовать митинг. Навальный заявил, что акции 9 сентября должны состояться, несмотря на его арест.

После майской акции Навального отправили под арест через 10 дней. 5 мая политик был задержан на несогласованной акции в Москве, на него составили протоколы о неповиновении полиции и повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. 15 мая Навальный был арестован на 30 суток.

После задержания 25 августа по делу о «забастовке избирателей» Навальный спросил у полицейских, почему суд из-за этой акции был отложен более чем на полгода. «А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла», — приводится ответ на сайте политика.