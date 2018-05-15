Навальный получил 30 суток ареста за акцию «Он нам не царь»

И мы сразу же переходим к следующему заседанию - по 19.3. Всем интересующимся - если будут новые сутки, они должны ВХОДИТЬ в 30 суток, которые дали только что (то есть максимум - 30, не 45)

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению дела о неповиновении полиции. По нему Навальному грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания в любом случае не будут суммироваться.

Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции «Он нам не царь» 5 мая в центре Москвы и доставлен в ОВД «Красносельское», где на него составили два административных протокола — о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). До судебного заседания, назначенного на 11 мая, Навального отпустили домой.

11 мая судья Дмитрий Гордеев отложил рассмотрение обоих административных дел Навального до 15 мая, удовлетворив ходатайство защиты оппозиционера о вызове на заседание сотрудников полиции, участвовавших в его задержании и составлявших на него протокол.

Протестные акции «Он нам не царь», приуроченные к четвертой инаугурации президента Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.