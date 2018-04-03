Сторонники оппозиционера Алексея Навального уведомили министерство юстиции о том, что 19 мая состоится учредительный съезд новой партии. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал письмо из Минюста о том, что там получили информацию о съезде.

По словам Жданова, чтобы у партии не смогли «утащить» ее название, в уведомлении фигурирует рабочее название. Оно такое: «Рабочее название».

Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название pic.twitter.com/BCeIZJCngb — Ivan Zhdanov (@IoannZH) April 3, 2018

Уведомление с рабочим названием было подано после того, как в феврале 2018 года у Навального и его сторонников украли прежнее название партии. Бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов провел учредительный съезд Партии прогресса за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Съезд, запланированный Навальным на 3 марта, был сорван.