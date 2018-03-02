Навальный сообщил о срыве съезда Партии прогресса

Навальный
15:17, 2 марта 2018
Надежный источник

Алексей Навальный сообщил, что съезд Партии прогресса, назначенный на 3 марта, не состоится. По словам политика, съезд сорван из-за решения арендодателя разорвать договор об аренде помещения.

Съезд планировалось провести в Москве в помещении, которое сдает в аренду компания «Кабинет — Новая площадь». Навальный сообщил, что 2 марта в министерство юстиции было направлено уведомление о точном месте и времени проведения мероприятия.

«Через час нам звонит арендодатель: все отменяем, договор расторгаем», — написал Навальный на своем сайте. По его словам, арендодатель сослался при этом на решение владельца помещения.

Так что съезд наш сорван. Но это на сегодня. В ближайшее время мы постараемся снова выполнить все формальные требования и провести его.

Навальный
Алексей Навальный в январе 2018 года сообщил, что собирается в седьмой раз начать процедуру официальной регистрации Партии прогресса. Ее съезд планировалось провести 3 марта в рамках этой процедуры.
В феврале о подаче документов о регистрации Партии прогресса объявил бывший заместитель главы московского штаба кампании Навального Виталий Серуканов, который ранее вступил в конфликт с Навальным и его сторонниками. Навальный расценил действия Серуканова как попытку украсть партийный бренд.

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