Навальный сообщил о срыве съезда Партии прогресса

Алексей Навальный сообщил, что съезд Партии прогресса, назначенный на 3 марта, не состоится. По словам политика, съезд сорван из-за решения арендодателя разорвать договор об аренде помещения.

Съезд планировалось провести в Москве в помещении, которое сдает в аренду компания «Кабинет — Новая площадь». Навальный сообщил, что 2 марта в министерство юстиции было направлено уведомление о точном месте и времени проведения мероприятия.

«Через час нам звонит арендодатель: все отменяем, договор расторгаем», — написал Навальный на своем сайте. По его словам, арендодатель сослался при этом на решение владельца помещения.