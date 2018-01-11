Партия Навального начала регистрацию в Минюсте. В седьмой раз

Партия прогресса в седьмой раз начала процедуру регистрации в Минюсте РФ. Об этом сообщается в блоге оппозиционера Алексея Навального, возглавляющего партийное объединение.

Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее, огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения.

Партия прогресса с 2012 года пытается зарегистрироваться в Минюсте, но уже шесть раз получала отказы. Лишение государственной регистрации Партии прогресса в настоящее время оспаривается в ЕСПЧ.

В 2017 году Алексей Навальный вел предвыборную кампанию как самовыдвиженец на пост президента России. В конце декабря Центризбирком отказал оппозиционеру в регистрации на выборах из-за имеющейся у него судимости. Навальный призвал своих сторонников к бойкоту выборов и объявил о проведении 28 января всероссийской «забастовки избирателей».