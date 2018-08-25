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В Москве задержан Алексей Навальный

Кира Ярмыш
12:21, 25 августа 2018
Надежный источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального у подъезда его дома.

Политик, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, доставлен в ОВД «Даниловский». Причина задержания Навального пока неизвестна.

В мае Алексей Навальный получил 30 суток административного ареста за акцию «Он нам не царь», приуроченную к четвертой инаугурации Владимира Путина. На свободу политик вышел в середине июня.
В общей сложности на протестных акциях «Он нам не царь», прошедших 5 мая по всей России, были задержаны 1600 человек.
Сторонники Навального 9 сентября — в единый день голосования — планируют провести в российских городах, в том числе в Москве, акции протеста против повышения пенсионного возраста.

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