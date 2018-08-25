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Мэрия Москвы согласилась рассмотреть заявку сторонников Навального на акцию 9 сентября

Интерфакс
08:37, 25 августа 2018
Надежный источник

Власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности мэрии Владимир Черников.

Ранее было объявлено, что заявка рассмотрена не будет, так как подана с нарушениями.

Однако, объявил Черников, «после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами» и все же будет рассмотрена.

Сторонники Навального планируют провести акцию против пенсионной реформы 9 сентября — в Единый день голосования. В Москве заявка подана на акцию на Тверской улице с численностью участников до 30 тысяч человек.
9 сентября сторонники Навального планируют провести акции протеста против планов повышения пенсионного возраста и в других городах России.

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