Мэрия Москвы согласилась рассмотреть заявку сторонников Навального на акцию 9 сентября

Власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности мэрии Владимир Черников.

Ранее было объявлено, что заявка рассмотрена не будет, так как подана с нарушениями.

Однако, объявил Черников, «после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами» и все же будет рассмотрена.