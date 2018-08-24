Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

Власти Москвы отказались рассматривать заявку сторонников Навального на митинг против пенсионной реформы

Интерфакс
13:12, 24 августа 2018
Надежный источник

Московская мэрия выявила нарушения в заявке сторонников политика Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы.

«Она подана раньше срока, поэтому мы оставим ее без рассмотрения», — заявил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Сторонники Навального планировали провести акцию протеста на Тверской улице 9 сентября, в единый день голосования. Заявленное число участников — 30 тысяч человек.

Обновление. Алексей Навальный утверждает, что заявка подавалась в соответствии с решением пленума Верховного суда. Политик также написал, что не намерен отказываться от планов провести акцию протеста 9 сентября.
В конце июля в разных городах России прошли многотысячные митинги против пенсионной реформы. Несколько акций протеста запланированы на 2 сентября, мэрия уже одобрила заявку КПРФ.

Протесты против пенсионной реформы

Подкасты
Как советское вторжение 1968 года навсегда изменило Чехию и Словакию
27 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы