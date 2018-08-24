Власти Москвы отказались рассматривать заявку сторонников Навального на митинг против пенсионной реформы

Московская мэрия выявила нарушения в заявке сторонников политика Алексея Навального на проведение акции против .

«Она подана раньше срока, поэтому мы оставим ее без рассмотрения», — заявил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Сторонники Навального планировали провести акцию протеста на Тверской улице 9 сентября, в единый день голосования. Заявленное число участников — 30 тысяч человек.

Обновление. Алексей Навальный утверждает, что заявка подавалась в соответствии с решением пленума Верховного суда. Политик также написал, что не намерен отказываться от планов провести акцию протеста 9 сентября.