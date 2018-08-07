Навальный объявил об акции протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования

«Сделаем так, чтобы на этих „выборах“ повышение пенсионного возраста было главной темой», — написал Навальный.

Политик Алексей Навальный объявил о проведении новых акций против повышения пенсионного возраста. Он предлагает провести митинги 9 сентября — в единый день голосования.

Власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Эта идея не находит поддержки у населения страны — против нее, по данным соцопросов, выступают 89% россиян.

Митинги против пенсионной реформы в последние недели регулярно проходят в российских городах. Помимо Навального, их организовывают профсоюзы и коммунисты.