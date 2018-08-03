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Как власти оправдывают повышение пенсионного возраста Самые яркие цитаты

3 минуты
13:24, 3 августа 2018
Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении — несмотря на то, что против него выступают все партии, кроме «Единой России». Депутатам от партии власти приходится все время объяснять, зачем они решили менять пенсионную систему: и с парламентской трибуны, и на встречах с избирателями в регионах, и на пресс-брифингах. В преддверии больших парламентских слушаний по законопроекту — они состоятся 21 августа — «Медуза» выбрала самые запоминающиеся цитаты депутатов (а еще одного губернатора и одного регионального министра).
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Продюсер: Лика Кремер

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