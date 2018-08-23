Власти Москвы разрешили коммунистам провести акцию против пенсионной реформы. Но сократили ее продолжительность вдвое

Мэрия Москвы согласовала заявку столичного отделения КПРФ на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Акция пройдет 2 сентября на проспекте Академика Сахарова. Согласованное количество участников — 15 тысяч человек.

Коммунисты подавали заявку на проведение шествия и митинга с 11.00 до 15.00, причем на сбор участников планировалось выделить час. Московские власти посчитали, что для этого будет достаточно 15 минут, а в общей сложности время проведения акции сократили на два часа — она пройдет с 12.00 до 14.00.

В мэрии заявили, что организаторы согласились на эти условия.

Сейчас власти рассматривают еще три схожих заявки на 2 сентября. Политик Алексей Навальный предлагал провести акцию протеста против пенсионной реформы в единый день голосования, 9 сентября.