Как «Единая Россия» предлагает скорректировать пенсионную реформу? Максимально коротко

Накануне расширенных парламентских слушаний партия власти представила свой вариант корректировки пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию оставят таким, как и предполагалось, — 63 года для женщин, 65 лет для мужчин. Но! Накопительную пенсию предлагают выдавать, как и сейчас, в 55 и 60 лет соответственно. Льготы, субсидии и скидки в магазинах — тоже в 55 и 60 лет. На досрочную пенсию предлагают разрешить выходить женщинам после 37 лет работы, мужчинам — после 42 лет. Льготы коренным малочисленным народам Севера сохранят. Всем, кто достиг 55 и 60 лет, — дополнительный оплачиваемый отпуск и бесплатная диспансеризация раз в год. Депутатам и сенаторам отменят любые преимущества. Против реформы протестуют 89% россиян, но вряд ли это помешает «Единой России» в сентябре принять законопроект во втором чтении.