Турчак предложил отменить льготы по пенсиям для депутатов и сенаторов

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить для себя все льготы, связанные с пенсиями.

«Считаю, что это будет справедливым», — сказал Турчак, добавив, что отмена льгот по пенсиями для депутатов должна вступить в силу с 1 января 2019 года.

С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций «Единой России», посвященном обсуждению пенсионной реформы.

Слова Турчака, как сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий, вызвали недовольный ропот в зале.