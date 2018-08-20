Турчак предложил отменить льготы по пенсиям для депутатов и сенаторов

Ведомости
13:00, 20 августа 2018
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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить для себя все льготы, связанные с пенсиями.

«Считаю, что это будет справедливым», — сказал Турчак, добавив, что отмена льгот по пенсиями для депутатов должна вступить в силу с 1 января 2019 года.

С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций «Единой России», посвященном обсуждению пенсионной реформы.

Слова Турчака, как сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий, вызвали недовольный ропот в зале.

Правительство РФ подготовило проект пенсионной реформы, предполагающий повышения возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.
Проект реформы в июле был одобрен Госдумой в первом чтении. 21 августа в Госдуме должны пройти расширенные парламентские слушания по поводу законопроекта.
После объявления о планах повышения пенсионного возраста в разных регионах России начались акции протеста, которые организуют профсоюзы, парламентские партии (за законопроект проголосовали лишь депутаты от «Единой России») и внесистемная оппозиция.

В России повышают пенсионный возраст

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