Алексея Навального оставят в ОВД до понедельника. Ему грозит 30 суток ареста

Алексей Навальный, задержанный днем в субботу, как предполагается, пробудет в ОВД «Даниловский» до понедельника, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

На понедельник предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный на Навального 31 января. «То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда», — написала Ярмыш.

Сообщалось, что по административному протоколу, составленному на Навального за январскую акцию, политику грозит 30 суток административного ареста. Если суд назначит ему административный арест, то Навальный не сможет участвовать в акции против пенсионной реформы, назначенной на 9 сентября.

Из ОВД «Даниловский» Навальный ранее в субботу на скорой помощи был доставлен в одну из больниц с подозрением на перелом пальца руки. Ярмыш предположила, что травма была получена при задержании.

Обновление: По данным источников «Интерфакса», Навального после осмотра врачом вернули обратно в ОВД. Серьезных травм, по словам собеседника агентства, у политика не зафиксировано.