Леонида Волкова арестовали на 30 суток за организацию акции 28 января через твиттер

Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова, признав виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Трансляцию с заседания вела «Медиазона».

Волкова обвинили в том, что с помощью твитов 22 и 28 января он организовал несогласованную акцию в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января в Москве.

22 января он ретвитнул пост Навального про школьные референдумы, а 28 января опубликовал видео с задержанием Навального в Москве и ссылкой на трансляцию митингов на ютьюбе.

В суде Волков отметил, что в посте от 22 января были призывы выйти на акцию, но не уточнялось, в каком именно городе — во многих городах акции были согласованы. Он добавил, что публиковал твиты из Екатеринбурга, поэтому дело не должно рассматриваться в московском суде.