Леонида Волкова арестовали на 30 суток за организацию акции 28 января через твиттер

Медиазона
20:02, 22 февраля 2018
Надежный источник

Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова, признав виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Трансляцию с заседания вела «Медиазона».

Волкова обвинили в том, что с помощью твитов 22 и 28 января он организовал несогласованную акцию в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января в Москве.

22 января он ретвитнул пост Навального про школьные референдумы, а 28 января опубликовал видео с задержанием Навального в Москве и ссылкой на трансляцию митингов на ютьюбе.

В суде Волков отметил, что в посте от 22 января были призывы выйти на акцию, но не уточнялось, в каком именно городе — во многих городах акции были согласованы. Он добавил, что публиковал твиты из Екатеринбурга, поэтому дело не должно рассматриваться в московском суде. 

Судья читает решение очень быстро, слышно лишь, что он периодически ссылается на нормы законодательства, говорит, что Волков «разместил ссылку-ретвит» и ссылку на трансляцию «забастовки избирателей», то есть «предложил организовать» акцию.

Медиазона
Акция сторонников Навального 28 января была проведена в поддержку «Забастовки избирателей» — кампании бойкота выборов с целью снижения явки. Во многих городах акции были согласованы и прошли без происшествий, но в Москве и Санкт-Петербурге многие участники были задержаны.
После акции несколько сотрудников штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией были посажены под арест за организацию акции с помощью твитов. Среди них — пресс-секретари Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш, а также директор ФБК Роман Рубанов.

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