Леонида Волкова арестовали на 30 суток за организацию акции 28 января через твиттер
Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова, признав виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Трансляцию с заседания вела «Медиазона».
Волкова обвинили в том, что с помощью твитов 22 и 28 января он организовал несогласованную акцию в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января в Москве.
22 января он ретвитнул пост Навального про школьные референдумы, а 28 января опубликовал видео с задержанием Навального в Москве и ссылкой на трансляцию митингов на ютьюбе.
В суде Волков отметил, что в посте от 22 января были призывы выйти на акцию, но не уточнялось, в каком именно городе — во многих городах акции были согласованы. Он добавил, что публиковал твиты из Екатеринбурга, поэтому дело не должно рассматриваться в московском суде.
Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 22, 2018
Судья читает решение очень быстро, слышно лишь, что он периодически ссылается на нормы законодательства, говорит, что Волков «разместил ссылку-ретвит» и ссылку на трансляцию «забастовки избирателей», то есть «предложил организовать» акцию.