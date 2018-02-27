Суд по январской акции Навального пройдет за две недели до выборов. Ему грозит 30 суток ареста
Тверской суд Москвы рассмотрит материалы по административному делу против Алексея Навального 5 марта. Об этом рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова.
Суд будет посвящен акции, которая прошла 28 января 2018 года. Протокол против Навального составлен по статье о повторном нарушении порядка организации митинга, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей и до 30 суток ареста.
Если Навальному дадут максимальный срок ареста, то он пробудет в спецприемнике до 4 апреля.
Навального задержали на акции 28 января, когда он со своими сторонниками вышел на Тверскую улицу для поддержки «Забастовки избирателей». Вскоре после задержания его отпустили, но в середине февраля снова доставили в полицию для выдачи протокола.
Сам политик предположил, что его арест отложили намеренно, чтобы он находился под стражей в тот момент, когда будут проходить выборы президента. Голосование состоится 18 марта.
22 февраля за организацию той же акции был арестован на 30 суток глава штаба забастовки Леонид Волков. Он выйдет на свободу 24 марта.
Навальный призвал к бойкоту выборов после того, как его не зарегистрировали в качестве кандидата из-за непогашенной судимости.