Суд по январской акции Навального пройдет за две недели до выборов. Ему грозит 30 суток ареста

Тверской суд Москвы рассмотрит материалы по административному делу против Алексея Навального 5 марта. Об этом рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

Суд будет посвящен акции, которая прошла 28 января 2018 года. Протокол против Навального составлен по статье о повторном нарушении порядка организации митинга, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей и до 30 суток ареста.

Если Навальному дадут максимальный срок ареста, то он пробудет в спецприемнике до 4 апреля.