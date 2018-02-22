Алексея Навального отпустили из полиции

Алексей Навальный отпущен из московского ОВД «Якиманка» после вручения ему протокола о том, что против него возбуждено административное дело по статье 20.2.8 КоАП РФ. Об этом политик написал в своем твиттере. Он уточнил, что отпущен до суда, но когда он состоится, неизвестно.

Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали. — Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018

Оппозиционер был задержан днем 22 февраля в Москве на выходе из стоматологической клиники. Навальный обвиняется в повторном участии в несанкционированном мероприятии, за что ему грозит до 30 суток ареста.

За полчаса до Навального в аэропорту Шереметьево был задержан глава его штаба Леонид Волков, который намеревался вылететь в Уфу на мероприятие в рамках «Забастовки избирателей». Он доставлен в ОВД «Даниловский».