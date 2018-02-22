Алексея Навального отпустили из полиции

Алексей Навальный
11:17, 22 февраля 2018
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Алексей Навальный отпущен из московского ОВД «Якиманка» после вручения ему протокола о том, что против него возбуждено административное дело по статье 20.2.8 КоАП РФ. Об этом политик написал в своем твиттере. Он уточнил, что отпущен до суда, но когда он состоится, неизвестно.

Оппозиционер был задержан днем 22 февраля в Москве на выходе из стоматологической клиники. Навальный обвиняется в повторном участии в несанкционированном мероприятии, за что ему грозит до 30 суток ареста.

За полчаса до Навального в аэропорту Шереметьево был задержан глава его штаба Леонид Волков, который намеревался вылететь в Уфу на мероприятие в рамках «Забастовки избирателей». Он доставлен в ОВД «Даниловский».

28 января штаб Алексея Навального, который после недопуска политика до президентских выборов начал кампании за бойкот голосования, провел общероссийскую акцию в поддержку «Забастовки избирателей».
Алексей Навальный был задержан на этой акции в Москве, но отпущен после составления административного протокола. Политик считает, что полиция медлит с его арестом, чтобы он оказался за решеткой ближе к президентским выборам 18 марта.
В настоящее время под арестом находится директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Кроме того, по несколько суток ареста отбыли пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов.

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